Dit Weten We Over De High-end Motorola Moto S30 Pro

Motorola zal op 11 augustus waarschijnlijk een nieuwe high-end smartphone met de naam Moto S30 Pro introduceren. De belangrijkste specificaties en verschillende beelden zijn echter al uitgelekt, waardoor we voor de officiële introductie al een goed idee hebben wat voor smartphone de Moto S30 Pro is.

Motorola heeft voor deze week een evenement ingepland, waar de fabrikant meerdere nieuwe smartphones zal introduceren, waaronder de Moto S30 Pro. Tech-lekker Digital Chat Station heeft via de Chinese social media site nu specificaties en renders van deze smartphone gedeeld.

Op de onderstaande afbeelding zien we de Moto S30 Pro in de kleuren zwart en donkerblauw. Volgens de bron is de Moto S30 Pro 7,6mm dun en weegt de smartphone 170 gram. We zien dat het scherm aan de zijkanten licht gebogen is en dat de randen rondom het scherm dun zijn.

Digital Chat Station schrijft dat de Motorola Moto S30 Pro een 6,55-inch OLED-scherm heeft met een verversingssnelheid van 144Hz. Intern vinden we een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en een 4270mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen. Op de render zien we een driedubbele rear-camera, waarvan de hoofdlens een 50MP resolutie heeft.

Naar verwachting zal Motorola de Moto S30 Pro op 11 augustus officieel introduceren. Op dezelfde dag krijgen we ook de opvouwbare Motorola Razr 2022 te zien.

