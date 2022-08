Fitbit Stopt 13 Oktober Met Fitbit Connect-app Voor Windows en Mac

Mensen die via de Fitbit Connect-app op hun PC muziek kopiëren naar hun Fitbit Versa-, Versa 2- of Ionic, moeten vanaf 13 oktober een alternatief gebruiken. Fitbit trekt namelijk de stekker uit de Fitbit Connect-app voor Windows en macOS.

Op een van de supportpagina’s van Fitbit staat te lezen dat de Fitbit Connect-app voor Windows en macOS op 13 oktober gedeactiveerd zal worden. Hierdoor is het niet meer mogelijk om muziek via de Fitbit Connect-app te verplaatsen naar de Fitbit-smartwatches. Fitbit verwijst gebruikers nu door naar de apps van streamingdiensten Deezer en Pandora. Voor deze diensten is wel een abonnement nodig.

De Versa-, Versa 2– en de Ionic-smartwatches beschikken allemaal over een muziek-app. Hierdoor is het mogelijk om muziek op de smartwatch op te slaan om offline naar muziek te luisteren zonder dat hiervoor een smartphone nodig is. Sinds de Versa 3- en Sense-model uit 2020 ontbreekt deze muziek-app en moeten gebruikers apps van streamingdiensten gebruiken om naar muziek te luisteren.

via [tweakers]