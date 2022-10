Android 13 Go-edition Officieel Gelanceerd

Google heeft de Go-edition van Android 13 officieel uitgebracht. Een Go-edition van Android is speciaal gemaakt voor budget-smartphones met een trage processor en weinig werkgeheugen. Dit zijn doorgaans smartphones die rond de 100 euro kosten.

Google introduceerde de eerste versie van Android Go in 2017 en sindsdien brengt Google elk jaar een nieuwe update uit. Android Go 13 brengt uiteraard weer een aantal nieuwe functies en verbeteringen met zich mee. Zo is de nieuwe versie van het besturingssysteem onder andere sneller en energiezuiniger. Ook is het Material You-design meegenomen, waarbij de interface een makeover heeft gekregen en de kleuren van de interface zich aanpassen aan de gekozen achtergrond.

Daarnaast heeft Google in Android 13 Go Google Play-systeemupdates ingebouwd. Dit maakt het mogelijk om updates sneller te ontvangen, omdat je niet meer hoeft te wachten op de fabrikant van je smartphone. Als laatste heeft Google de Discover-functie toegevoegd. Deze functie maakt het mogelijk om net als bij het reguliere Android-besturingssysteem op het startscherm naar rechts te swypen om een overzicht met nieuwsartikelen te zien.

