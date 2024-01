Sony Xperia 5 V Ontvangt Android 14-update

Goed nieuws voor mensen met een Sony Xperia 5 V. De Japanse fabrikant Sony is namelijk begonnen met de uitrol van de Android 14-update voor de smartphone. De Xperia 5 V heeft maar liefst twee maanden langer moeten wachten dan de Xperia 1 V.

Sony rolde de Android 14-update begin november al uit naar de Xperia 1 V en ongeveer een week later was de update ook beschikbaar voor de Xperia 10 V. Gebruikers van de Xperia 5 V moesten om onbekende reden echter nog een stuk langer geduld hebben. Gelukkig komt aan het wachten nu een einde.

Sony heeft via een Instagram-bericht namelijk bekendgemaakt dat de fabrikant is begonnen met de uitrol van de Android 14-update voor de Xperia 5 V. Let wel op dat updates in fasen uitrollen, waardoor het nog steeds even kan duren voordat de update in Nederland en België beschikbaar is.

De Android 14-update brengt een hoop nieuwe functies met zich mee, inclusief ondersteuning voor de Find my device-app, de optie om bestanden vanaf Windows draadloos naar je smartphone te sturen en de mogelijkheid om het scherm en de LED-flitser te gebruiken als notificatie verlichting. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Je kunt ook handmatig op updates controleren via de instellingen op de Sony Xperia 5 V.

via [gsmarena]