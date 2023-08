Specificaties En Prijs Van Motorola Edge 40 Neo Gelekt

Op het internet zijn de eerste details van de Motorola Edge 40 Neo opgedoken. Het gaat om een mid-ranger smartphone met een 144Hz scherm, een Dimensity 1050-processor en een waterdichte behuizing.

De informatie over de Motorola Edge 40 Neo is verschenen bij Amazon Italië, zo schrijft The Tech Outlook. Volgens de Amazon-pagina beschikt de Motorola Edge 40 Neo over een 6,55-inch Full HD OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 1050-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu. Achterop vinden we een dubbele rear-camera, bestaande uit een 50MP hoofdlens en een 13MP lens. Deze 13MP lens is waarschijnlijk een groothoekcamera.

De behuizing van de Motorola Edge 40 Neo heeft een IP68-certificatie gekregen, wat wil zeggen dat de smartphone stof- en waterdicht is. De Motorola Edge 40 Neo draait op Android 13 en heeft ondersteuning voor dual sim. Op de Amazon pagina staat een prijs van 399,90 euro en volgens de leverancier is de smartphone vanaf september verkrijgbaar. Dit zou dus betekenen dat de officiële introductie waarschijnlijk volgende maand zal plaatsvinden.

via [androidplanet]