Android 15 Beta 3.1 Nu Beschikbaar

Google heeft een nieuwe bètaversie van Android 15 uitgebracht. Bèta 3.1 is een kleine update die voornamelijk problemen in de voorgaande bèta oplost.

Voordat Google een stabiele update van een nieuwe Android-versie uitrolt brengt Google om de zoveel tijd een bètaversie op de markt, zodat bètatesters de vernieuwingen alvast kunnen testen. Inmiddels zijn we aangekomen bij Android 15 bèta 3.1. In de nieuwste bèta zien we een aantal verbeteringen die specifiek gericht zijn op de Pixel-smartphones. Hieronder staat de changelog.

– Problemen opgelost waarbij het vergrendelscherm aanraakinvoer onderschepte en de gebruiker vroeg het apparaat te ontgrendelen, zelfs bij interactie met elementen op het vergrendelscherm waarvoor het apparaat niet ontgrendeld hoeft te worden.

– Er is een probleem opgelost waardoor biometrische gezichtsauthenticatie soms mislukte.

– Er zijn diverse andere problemen opgelost die van invloed waren op de stabiliteit van het systeem, de connectiviteit en de audiokwaliteit.

bron [droidapp]