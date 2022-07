Samsung Galaxy A53 Ontvangt Update Met Beveiliging- en Camera-verbeteringen

Samsung heeft weer een nieuwe update uitgerold. Dit keer gaat het om een update voor de Galaxy A53. De update brengt onder andere camera-verbeteringen met zich mee en installeert de beveiligingspatch van juni 2022.

Gebruikers van de Samsung Galaxy A53 kunnen nu een update downloaden die de nieuwste beveiligingspatch met zich meebrengt. Na de installatie van de update is de smartphone weer een stuk beter beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Als we naar de changelog kijken zien we dat de update naast beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen en camera-verbeteringen met zich meebrengt. De changelog geeft echter niet aan om wat voor verbeteringen het precies gaat.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw smartphone klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update bij alle Galaxy A53-gebruikers is aangekomen.

via [droidapp]