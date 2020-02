Zo Ziet Donkere Modus WhatsApp Web en Desktop Er Uit

WABetaInfo heeft een aantal screenshots gedeeld waarop de donkere modus van WhatsApp Web en WhatsApp Desktop te zien is. De donkere modus is nog niet helemaal klaar, maar de screenshots geven een goed idee van wat we straks kunnen verwachten.

De bron van de screenshots laat weten dat gebruikers de donkere modus voorlopig nog niet kunnen gebruiken. De modus is namelijk nog steeds niet afgerond, wat onder andere te zien is bij de emoji’s die nog een witte achtergrond hebben. WABetaInfo heeft nog geen idee wanneer de donkere modus zal worden toegevoegd.

De testversie van de donkere modus is te vinden in v0.4.930 van WhatsApp Web en WhatsApp Desktop. WhatsApp voegde eerder al een donkere modus toe aan de Android-app.

via [tweakers]