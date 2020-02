Carbon Mobile Introduceert Smartphone Gemaakt Van Koolstofvezel

Het Duitse bedrijf Carbon Mobile heeft een smartphone uitgebracht die gemaakt is van koolstofvezel. Het gaat om de Carbon 1 MK II die slechts 6,3mm dik is en 125 gram weegt.

Carbon Mobile heeft de eerste smartphone uitgebracht die is voorzien van een behuizing die volledig bestaat uit koolstofvezel. Koolstofvezel is erg sterk, dun en licht, een combinatie van eigenschappen die we niet tegenkomen bij de glazen en plastic behuizingen van de meeste smartphones. Zo is de smartphone bijvoorbeeld bijna 100 gram lichter dan de Samsung Galaxy S20 Ultra.

De Carbon 1 MK II beschikt over een 6-inch AMOLED-scherm met Corning Gorilla Glass 6, een MediaTek Helio P90-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 20MP selfie-camera, een 16MP dual-camera, een 3050 mAh accu en een kale versie van Android 10. Wel kost de smartphone maar liefst 799 euro. Voor dergelijke specificaties is dat wel een hele forse adviesprijs.

via [AW]