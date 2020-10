T-Mobile Biedt Vanaf Nu Landelijk 5G-dekking

T-Mobile heeft via een persbericht bekendgemaakt dat de provider nu landelijke 5G-dekking heeft. Dit betekent dat 90% van de Nederlanders nu woont in het 5G-dekkingsgebied van T-Mobile. T-Mobile komt hiermee zijn belofte na om 5G landelijk te introduceren voor het einde van 2020.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “Voor de veiling hebben we alle benodigde voorbereidingen getroffen om snel te kunnen starten. Direct daarna hebben we alles op alles gezet om onze belofte na te komen. Ik ben enorm trots dat dat is gelukt. We bieden zelfs eerder landelijke dekking dan vooraf verwacht; dat is vooral fijn voor onze klanten. Het is fantastisch om te zien hoeveel consumenten nu al 5G gebruiken en nieuwsgierig zijn naar de nieuwe mogelijkheden.”

T-Mobile laat verder weten dat 50% van al het dataverkeer in Nederland gaat over het netwerk van T-Mobile. Dit is onder andere te danken aan de introductie van het Unlimited abonnement in 2017. De telecomprovider heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de stabiliteit, kwaliteit en snelheid van het T-Mobile netwerk.