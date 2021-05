Oppo Reno 4 En Reno 4 Pro Ontvangen Android 11-update

Oppo is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Oppo Reno 4 en de Reno 4 Pro. De Android 11-update komt samen met de ColorOS 11-schil en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

Nederlandse gebruikers van de Oppo Reno 4-serie melden dat ze een update hebben ontvangen naar Android 11 met ColorOS 11. Daarvoor draaide de smartphone op Android 10 met ColorOS 7.2. De nieuwe update brengt een hoop verbeteringen met zich mee, waaronder meer privacy-instellingen, verbeterde notificaties, een nieuwe mediaspeler en de mogelijkheid om het Always On Display te personaliseren. Ook is de app Oppo Relax 2.0 toegevoegd. Deze app helpt je ontspannen met rustgevende geluiden.

Gebruikers kunnen elk moment een melding verwachten waarin staat dat ze de Android 11-update kunnen downloaden. Heb je nog geen melding ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]