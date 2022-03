Telegram Offline Gehaald In Brazilië

De chat-app Telegram is offline gehaald in Brazilië. Telegram zou niet hebben voldaan aan verzoeken van de staat om bepaalde accounts die verkeerde informatie verspreiden te blokkeren. Telegram-oprichter Pavel Durov hoopt dat de Braziliaanse rechter hem nog een paar dagen extra de tijd geeft om het recht te zetten.

Brazilië zou Durov en zijn team meerdere keren hebben gevraagd om accounts te bevriezen die desinformatie verspreiden. Durov heeft dit niet gedaan en daardoor voldoet Telegram niet aan de wet- en regelgeving die in dat land geldt. Volgens Pavel Durov is er echter iets misgegaan in de mail en daarom heeft hij zijn excuses aangeboden voor de nalatigheid. Hij hoopt dat hij nog een paar dagen de tijd krijgt om alsnog aan de verzoeken en regels van de overheid te voldoen.

Het lijkt erop dat we een probleem hadden met e-mails die tussen onze telegram.org-bedrijfsadressen en het Braziliaanse Hooggerechtshof gingen. Ik ben er zeker van dat wanneer er een betrouwbaar communicatiekanaal is, we op efficiënte wijze kunnen voldoen aan de verzoeken om openbare kanalen die verboden zijn in Brazilië te stoppen.

Telegram zegt de betreffende e-mails inmiddels hebben te hebben gevonden en hoopt dat ze samen met de rechtbank een oplossing kunnen vinden.

via [AW]