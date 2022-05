Rabobank-app Ontvangt Google Pay-ondersteuning

Rabobank heeft gisteren een update uitgerold naar de Rabobank-app die ondersteuning voor Google Pay met zich meebrengt. Tegelijkertijd heeft de bank aangekondigd op 1 augustus te stoppen met de Rabo Wallet-app.

Rabobank-klanten kunnen Google Pay nu activeren via de Rabobank-app. Met Google Pay kunnen klanten contactloos betalen via hun smartphone of smartwatch. Ook is het mogelijk om met Google Pay te betalen in webwinkels en andere smartphones-apps.

Klanten van Rabobank kunnen al langer contactloos betalen via de Rabo Wallet-app. Rabobank zal echter volledig overstappen naar Google Pay, waardoor de Rabo Wallet-app na 1 augustus niet meer te gebruiken is.

