“Renders Van Oppo Reno 8 Gelekt”

Op het internet zijn renders verschenen van de Oppo Reno 8 die OPPO op 23 mei zal introduceren in China. We zien de smartphone met scherpe randen in verschillende vrolijke kleuren.

Oppo staat weer op het punt een nieuwe smartphone te introduceren. Dit keer kijken we uit naar de Reno 8, een smartphone die nu van alle kanten te zien is op verschillende gelekte renders. De Oppo Reno 8 zal eerst in China worden aangekondigd en komt naar verwachting later ook in andere landen op de markt. Op de beelden van tech-lekker Evan Blass zien we een smartphone met een plat en modern ontwerp die net als de iPhone 13 hoekige zijkanten heeft. Voor de camera-module lijkt Oppo te zijn geïnspireerd door de Samsung Galaxy S22.







We zien de Oppo Reno 8 in verschillende kleuren. Zo komt de smartphone volgens de geruchten in ieder geval op de markt in de kleuren oranje/roze, lichtblauw en zwart. De geruchten spreken verder over de aanwezigheid van de Snapdragon 7 Gen 1-chipset, een krachtige mid-range processor die Qualcomm op 20 mei zal introduceren. Er zou ook een Pro-model op de markt verschijnen die is uitgerust met een MediaTek Dimensity 8100-chipset. Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 50MP hoofdlens. De overige lenzen zijn waarschijnlijk een groothoeklens, een macrolens en een dieptelens.

Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties en details op een rijtje.

via [androidplanet]