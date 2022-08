Nieuwe Tikkie Functie Kan Betalingen In Groepen Verrekenen

De Tikkie-app voor Android en iOS heeft een update gekregen. De update brengt een nieuwe functie met zich mee, genaamd Groepie. Groepie maakt het mogelijk om betalingen in groepen te verrekenen, zodat het totaalbedrag eerlijk verdeeld wordt.

In versie 5.0 van Tikkie kunnen gebruikers meerdere mensen uitnodigen in een groep en vervolgens uitgaven toevoegen. Wanneer iemand van de groep een betaling doet voert hij of zij dit in in de Tikkie-app. De Groepie-functie kan vervolgens precies zien wie wat heeft uitgegeven en wat andere gebruikers nog moeten betalen.

Tikkie is in 2016 uitgebracht door ABN AMRO en is momenteel op 8 miljoen apparaten geïnstalleerd. Dagelijks gebruiken duizenden Nederlanders de app om snel geld over te maken nadat ze bijvoorbeeld met hun vrienden uit eten zijn geweest en één persoon de rekening heeft betaald.

via [tweakers]