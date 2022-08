Telegram 8.9.2 Update Brengt Geanimeerde Emoji Met Zich Mee

Telegram heeft een nieuwe update uitgerold die weer een aantal aanpassingen en nieuwe functies met zich meebrengt. Zo bevat Telegram 8.9.2 onder andere geanimeerde emoticons voor Premium-gebruikers.

De nieuwste versie van de chat-app Telegram rolt nu uit. Telegram 8.9.2 geeft premium gebruikers eigengemaakte geanimeerde emoticons. Er zijn in totaal 10 custom packs met unieke karakters toegevoegd en Telegram zal dit assortiment in de toekomst verder uitbreiden. Daarnaast krijgen alle gebruikers interactieve aangepaste emoji’s. Simpel gezegd kun je vanaf nu bewegende emoji’s versturen via de chat.

Als laatste kunnen premium gebruikers vanaf nu instellen wie spraakberichten naar je mag sturen. Heb je zelf een premium-account, maar je vrienden niet? Dan kun je met korting Telegram Premium cadeau geven voor een periode van 3, 6 of 12 maanden.

