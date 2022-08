Betaalde Abonnement Snapchat+ Nu Ook In Nederland en België Beschikbaar

Snapchat heeft zijn betaalde abonnement Snapchat+ uitgebracht in Nederland en België. Met Snapchat+ krijgen gebruikers onder andere extra functies en vroegtijdige toegang tot nieuwe functies. Snapchat+ kost 4,49 euro per maand of 44,99 euro per jaar.

Met de Nederlandse en Belgische lancering van Snapchat+ worden ook een aantal nieuwe features gelanceerd. Zo krijgen reacties van Snapchat+-gebruikers prioriteit, waardoor deze reacties beter zichtbaar zijn. Ook zijn nieuwe Bitmoji-achtergronden, nieuwe icoontjes voor de appsnelkoppeling en een manier om een snap af te sluiten met een emoji toegevoegd.

Een aantal al bestaande functies die exclusief zijn voor Snapchat+ zijn stericoontje, andere appsnelkoppeling, de mogelijkheid om een BFF aan te merken, de mogelijkheid om te zien hoeveel gebruikers stories hebben teruggekeken en de optie om de locatie van een vriend over een periode van de afgelopen 24 uur te bekijken.

Snapchat introduceerde Snapchat+ zes weken geleden en inmiddels telt het betaalde abonnement meer dan een miljoen gebruikers. In totaal telt de dienst 320 miljoen gebruikers wereldwijd.

via [tweakers]