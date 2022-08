Microsoft Outlook-app Gaat Meer Advertenties Tonen

Mensen die de Outlook-app gebruiken krijgen binnenkort mogelijk meer advertenties te zien. Microsoft heeft namelijk laten weten dat het bedrijf meer reclame zal tonen aan gratis gebruikers. Mensen zonder een Microsoft 365-abonnement krijgen momenteel al reclame te zien, maar het aantal advertenties zal toenemen.

Dit heeft Microsoft laten weten tegenover The Verge. Mensen die gratis gebruikmaken van de Outlook-app krijgen al reclame te zien in de Focus-modus, maar er zal voortaan ook reclame worden getoond als je een enkele inbox gebruikt in de Outlook-app. De advertentie is te zien bovenaan de mailbox. De advertentie heeft dezelfde vormgeving als een mailtje, maar dan met de tekst “Ad”. Wanneer je op de advertentie klik zal deze worden geopend in een in-app browser.

Vermoedelijk wil Microsoft met het tonen van meer advertenties gebruikers overhalen om een Microsoft 365 abonnement aan te schaffen. Zoals je kunt verwachten zijn gebruikers echter niet blij met deze beslissing.

via [droidapp]