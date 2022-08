Goedkoper Netflix-abonnement Toont Geen Advertenties Bij Kinderprogramma’s

Zoals we onlangs al schreven komt Netflix met een goedkoper abonnement, waarbij gebruikers onder andere advertenties te zien krijgen. Volgens Bloomberg zullen er bij de lancering van dit abonnement echter geen advertenties worden getoond bij kinderprogramma’s.

Netflix is volgens Bloomberg niet van plan om advertenties te tonen aan kinderen. Verschillende producenten van shows die op Netflix worden aangeboden hebben namelijk aangegeven dat ze geen reclame willen in combinatie met hun content. Of Netflix op een later tijdstip alsnog reclame aan kinderen zal tonen is nog onduidelijk.

Ook heeft Netflix besloten om geen reclame in het midden van een film te tonen. Net als in de bioscoop zal de reclame worden getoond voordat de film of serie wordt afgespeeld. Als laatste kunnen gebruikers met een goedkoper abonnement geen films of series downloaden om later offline terug te kijken. Met de introductie van het goedkopere abonnement hoopt Netflix meer nieuwe abonnees aan te trekken.

via [AW]