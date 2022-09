Sonos Introduceert Kleine Subwoofer Sonos Sub Mini

Sonos heeft een compacte subwoofer aangekondigd. De Sonos Sub Mini kun je combineren met de losse Sonos One (SL)-speakers om de intensiviteit van het geluid te versterken. De Sonos Sub Mini krijgt een adviesprijs mee van 499 euro.

Een soundbar voor de tv zorgt doorgaans voor een goede geluidskwaliteit, maar wanneer je een soundbar combineert met een subwoofer breng je een stuk meer actie in huis en klinkt muziek een stuk intensiever. Sonos laat via een persbericht weten dat de Sub Mini deze basgeluiden op zich neemt, zodat de andere speakers zich kunnen richten op hoge en -middentonen. De Sub Mini kun je via de Sonos-app koppelen met alle andere speakers en soundbars van Sonos.

De Sub Mini heeft een cilindervormig ontwerp en is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart voor 499 euro. Intern vinden we twee woofers die diepe, dynamische lage tonen zonder gezoem of getril creëren, aldus Sonos. Is het geluid niet helemaal naar wens, dan kun je de geluiden finetunen met Trueplay. De Sonos Sub Mini is vanaf 6 oktober te koop.

via [AW]