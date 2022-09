Telegram-update Introduceert Meer Emoji Reacties En Nieuwe Functies

Telegram heeft een nieuwe update uitgerold naar de populaire chat-app. In de nieuwste versie van Telegram krijgen gebruikers onder andere meer opties bij het gebruik van emojireacties en de mogelijkheid om een account te delen via een link.

Voorheen waren emojireacties alleen beschikbaar voor Telegram Premium-gebruikers, maar vanaf nu kan iedereen de emojireacties gebruiken. Telegram heeft een nieuw keuzemenu met categorie├źn voor emoji uitgerold, die je kunt bereiken door op een bericht te tikken en vervolgens naast de emoji op het pijltje te klikken.

Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om een emojistatus in te stellen door op je profielicoontje te klikken. Je kunt zelf aangeven hoe lang de status actief mag zijn. Als laatste kun je voortaan de volgorde kiezen waarin downloads plaatsvinden, is er ondersteuning voor gekleurde Material You-icoontjes van Android en kun je jouw Telegram-profiel voortaan met iemand delen via een link (jegebruikersnaam.t.me). Het delen van je account was al mogelijk, maar dat kon voorheen alleen via een QR-code.

