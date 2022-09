Honor 70 Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 549 Euro

Honor heeft de Honor 70 in juni in thuisland China aangekondigd en tijdens de IFA-beurs liet de fabrikant weten dat de smartphone ook naar Nederland komt. Een adviesprijs gaf het bedrijf toen niet, maar vanaf nu is de smartphone in Nederland verkrijgbaar voor 549 euro.

De Honor 70 is een krachtige mid-range smartphone met een 6,67-inch OLED-scherm (2400 x 1080 pixels), een Qualcomm Snapdragon 778G-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4800mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 54MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een dieptelens.

De Honor 70 draait uit de doos op Android 12 en de smartphone is bij Belsimpel verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen en zilver. De uitvoering met 128GB opslagruimte kost 549 euro en voor 256GB opslagruimte betaal je 599 euro.

