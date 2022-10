Samsung Galaxy A04s Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 169 Euro

Samsung heeft onlangs een van zijn goedkoopste smartphones van 2022 uitgebracht en de smartphone is nu ook in Nederland verkrijgbaar. De Galaxy A04s krijgt een adviesprijs mee van 169 euro.

We kregen de Samsung Galaxy A04s begin september te zien en vanaf nu ligt de budget-smartphone in Nederland in de winkels. Via verschillende webshops is de smartphone verkrijgbaar in de kleur zwart, maar op de officiële Samsung-website krijgen consumenten keuze uit meerdere kleuren. Je kunt de Galaxy A04s los kopen of in combinatie met een abonnement.

De Samsung Galaxy A04s beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Bovenin het scherm vinden we een druppelnotch voor de selfie-camera. Intern beschikt de smartphone over een Exynos 850-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB aan opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Galaxy A04s draait op Android 12 en gebruikers ontvangen in ieder geval tot september 2025 beveiligingsupdates.

via [androidplanet]