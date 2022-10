Signal Stopt Met Ondersteuning SMS-berichten

De Android-chatapp Signal stopt over enkele maanden met de ondersteuning voor SMS-berichten. Het gebrek aan veiligheid is de voornaamste reden voor het beëindigen van de SMS-ondersteuning.

Signal noemt verschillende redenen voor het besluit om SMS-berichten uit de chat-app te halen. Zo is het sms-protocol volgens Signal niet veilig en zou metadata van gebruikers via SMS-berichten in het bezit komen van telecomproviders. Ook was het voor gebruikers van Signal niet altijd duidelijk of een bericht via de chatdienst of via het SMS-protocol werd verstuurd. Dit zorgde in sommige gevallen voor onverwachte hoge kosten.

Een exacte datum heeft Signal niet gegeven, maar de SMS-functie verdwijnt over enkele maanden definitief. Gebruikers van Signal ontvangen de komende weken een notificatie waarin Signal adviseert om een andere app te gebruiken voor SMS-berichten.

via [tweakers]