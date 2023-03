Gebruikers Kunnen Bètaversie Van WhatsApp Niet Meer Openen

Bètagebruikers van WhatsApp op Android melden dat ze de app niet meer kunnen openen sinds de laatste update. WhatsApp heeft inmiddels een nieuwe app-versie uitgerold die dit probleem moet oplossen, maar deze is nog niet voor iedereen beschikbaar.

Verschillende gebruikers die deelnemen aan het bètaprogramma van WhatsApp melden dat de Android-app al sinds maandagavond niet meer werkt. Bij het openen van de app krijgen ze een melding waarin staat dat de app sinds 27 maart ‘verouderd is‘. Vervolgens krijgen ze de optie om de nieuwste versie van WhatsApp te downloaden, maar deze versie staat nog niet bij iedereen in de Play Store.

Het probleem duikt op in versie 2.23.7.12 van de Android-app. Het probleem is opgelost in versie 2.23.7.14, maar deze is dus nog niet voor iedereen beschikbaar. Gek genoeg komt het probleem ook voor bij gebruikers die in het verleden hebben deelgenomen aan het bètaprogramma van WhatsApp, maar inmiddels dit programma hebben verlaten. Deze gebruikers kunnen de nieuwe versie van WhatsApp nog niet downloaden.

via [tweakers]