Vier manieren om je smartphone te gebruiken om fit en gezond te worden

Fit worden doe je door gezond te eten en te sporten, maar natuurlijk niet met je telefoon. Toch kan je smartphone een handig hulpmiddel zijn om je doelen te bereiken. Maar op welke manier gebruik je je telefoon om een gezonde lifestyle aan te meten? We hebben vier manieren om je telefoon te gebruiken voor je gezondheidsdoelen op een rijtje gezet.

Het ontdekken en bestellen van supplementen

Laten we beginnen met een open deur, je smartphone is een ontzettend handig middel om snel en eenvoudig nieuwe supplementen te ontdekken of te bestellen. Het was nog nooit zo eenvoudig om met een paar drukken op de knop supplementen zoals vitaminen of eiwitten bij je thuis op de mat te krijgen. Je hoeft niet langer naar de plaatselijke winkel om je supplementen te kopen en snel vooruitgang te boeken met je workouts.

Een middel dat bijvoorbeeld besteld kan worden via het internet is HGH. Dat is een menselijk groeihormoon dat bijdraagt aan het verbeteren van lichamelijke prestaties. Dat doet het middel aan de hand van het stimuleren van celproductie, waarmee bijvoorbeeld weer je spieren kunnen groeien.

Stappentellers en andere apps

Op je telefoon zit meestal een ingebouwde stappenteller. Hoewel stappentellers vaak worden geassocieerd met ouderen, zijn deze apps handig voor telefoongebruikers van elke leeftijd. Stappentellers kunnen je namelijk helpen om in een oogopslag te zien hoeveel je loopt en beweegt per dag. Misschien kan dat een tikkeltje gezonder en kun je bijvoorbeeld vaker de fiets pakken of te voet naar de supermarkt gaan in plaats van de auto pakken.

Er zijn ook tal van andere stappenteller-achtige apps beschikbaar, zoals Strava, dat speciaal ontwikkeld is voor sporten in de openbare ruimte. Deze apps werken dan vaak weer op satelliet en geven een preciezer beeld van je beweegsnelheid. Je kunt er ook voortgang op meten en je beste prestaties bekijken.

Augmented en virtual reality maken sporten leuker

Als je de bovenstaande apps een beetje saai lijken om beter te sporten, kun je er ook over nadenken om apps met virtual of augmented reality te vinden om te sporten. Met name in de wereld van augmented reality (AR) zijn er steeds meer apps op de markt waarmee je hardlopen veel spannender maakt.

Bij augmented reality denk je al snel aan apps als Pokémon Go, waarbij beeld werd gebruikt om iets wat er niet echt is af te beelden in de werkelijke wereld. Bij apps voor sporten wordt echter vaak geluid gebruikt voor AR. Denk bijvoorbeeld aan apps waarbij je gemotiveerd wordt harder te lopen doordat je achterna wordt gezeten door zombies of andere wezens. Je krijgt via geluiden het gevoel dat je je bevindt in een filmset. Daarbij is net even wat harder lopen opeens een stuk spannender.

Volg thuis oefeningen van de pro’s

Krijg je geen genoeg van apps om gezonder te leven? Je moet weten dat er ook handige apps zijn om calorieën te tellen, snel verpakkingen en ingrediënten te checken op ongezonde voedingsstoffen en natuurlijk apps om samen met een personal trainer te bewegen.

Je hoeft niet langer meer naar de sportschool om samen met een instructeur te trainen. Via een simpele video kun je oefeningen nadoen in je eigen woonkamer. Deze vorm van sport wordt steeds populairder en bespaart uiteindelijk veel geld en tijd omdat je, zoals gezegd, de sportschool kunt vermijden.