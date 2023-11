“Samsung Galaxy S24 Ultra Te Zien Op Hands-on Foto’s”

De officiële introductie van de Galaxy S24-serie zal in januari plaatsvinden, maar op het internet zijn nu al een aantal hands-on foto’s opgedoken waarop de Galaxy S24 Ultra te zien zou zijn. We zien dat de vlaggenschip-smartphone een plat scherm krijgt en aan de achterkant is uitgerust met vijf camera’s.

De beelden zijn eerder al gedeeld door Twitteraar David Martin, maar de goedgeïnformeerde tech-lekker Ice Universe heeft nu bevestigd dat het daadwerkelijk om de Samsung Galaxy S24 Ultra gaat. De smartphone heeft een erg hoekig design en in tegenstelling tot zijn voorganger zijn zowel de voorkant als de achterkant plat. Ook zien we linksonder de S Pen uit de behuizing steken.

Volgens de geruchten heeft Samsung het volgende Galaxy Unpack-evenement op 17 januari ingepland en zal de presentatie plaatsvinden in San José, California. De Galaxy S24-serie ligt waarschijnlijk nog dezelfde maand in Nederland in de winkels.

