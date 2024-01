“Prijzen Van Samsung Galaxy S24-smartphones Uitgelekt”

Samsung zal op 17 januari de Galaxy S24-serie introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn nu al de vermoedelijke europrijzen opgedoken. Het valt op dat de Galaxy S24 en S24+ een lagere adviesprijs meekrijgen dan hun voorgangers.

De Europese adviesprijzen zijn gedeeld door de Duitse website WinFuture. Volgens de bron gaat de Galaxy S24 straks voor 899 euro over de toonbank. Het gaat hierbij om de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De Galaxy S23 met dezelfde configuratie kreeg een adviesprijs mee van 949 euro. Ook de Galaxy S24+ is 50 euro voordeliger, aldus de bron. De Galaxy S24+ kost 1149 euro. Voor deze prijs krijg je bovendien 12GB werkgeheugen in plaats van 8GB op de Galaxy S23+.

Opvallend is dat de Galaxy S24 Ultra in tegenstelling tot de andere twee modellen volgens WinFuture juist 50 euro duurder is. De smartphone krijgt een vanafprijs mee van 1449 euro. Wel krijg je ook bij de S24 Ultra 12GB werkgeheugen in plaats van 8GB. Qua opslagruimte kun je kiezen tussen 256GB, 512GB en 1TB.

Na de officiële introductie op 17 januari zetten wij alle specificaties en de officiële prijzen van de drie vlaggenschip-smartphones voor jullie op een rijtje.

