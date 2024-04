Circle to Search Krijgt Twee Nieuwe Opties

Google heeft eerder dit jaar de slimme functie “Circle to Search” uitgebracht en nu werkt het bedrijf aan een uitbreiding voor deze functie. Google voegt binnenkort namelijk de opties ‘copy image’ en ‘share image’ toe, waarmee je sneller screenshots kunt delen.

Met Circle to Search is het mogelijk om iets op het scherm te omcirkelen, markeren of selecteren om vervolgens informatie over het object te krijgen. Piunikaweb heeft nu echter ontdekt dat Google nieuwe opties zal uitrollen, waarmee je snel een screenshot kunt maken van het geselecteerde onderdeel. Selecteer je “copy image” dan verschijnt er na het maken van de screenshot een nieuw venster waarin je de screenshot kunt bewerken.

Is het niet nodig om de screenshot te bewerken, dan klik je direct op “share image“. Ook met deze keuze maak je een screenshot van het geselecteerde onderdeel, maar open je vervolgens direct het deelmenu zodat je de screenshot kunt delen met een contactpersoon. Dankzij deze optie is het niet meer nodig om een screenshot te maken van het hele scherm en dan handmatig delen te verwijderen die je niet nodig hebt.

Wanneer Google de update voor Circle to Search zal uitrollen is nog onduidelijk.

via [AW]