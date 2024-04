Vouwbare Blackview Hero 10 Komt Volgende Maand Voor Slechts 399 Euro

Nog niet zo lang geleden schreven wij over de Nubia Flip 5G, de goedkoopste vouwbare smartphone op de markt. Het ziet er nu echter naar uit dat we volgende maand kennis kunnen maken met een nog goedkopere vouwbare smartphone. De fabrikant Blackview zal volgende maand namelijk de Hero 10 introduceren voor een prijskaartje van slechts 399 euro.

Net als de Nubia Flip 5G en de populaire Samsung Galaxy Z Flip 5, heeft de Blackview Hero 10 een langwerpig clamshell design. De Hero 10 beschikt over een 6.9-inch vouwbaar AMOLED-scherm met een resolutie van 1080×2560 pixels en een 60Hz verversingssnelheid, een MediaTek’s Helio G99-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens en een 8MP ultragroothoeklens. Naast de rear-camera vinden we een klein rond coverscherm, waarop je bijvoorbeeld de tijd en notificaties kunt bekijken.

De Blackview Hero 10 weegt 198 gram en is opengevouwen 8.8mm dik. De smartphone draait uit de doos helaas nog op Android 13. Informatie over de accucapaciteit hebben we nog niet, maar wel weten we dat de accu ondersteuning heeft voor 45W snelladen. Blackview is van plan om de Hero 10 in mei uit te brengen.

via [gsmarena]