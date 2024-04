“Samsung Werkt Aan Galaxy S24 FE”

Samsung werkt aan een Fan Edition van de Galaxy S24. De Galaxy S24 FE is een goedkopere uitvoering van Samsung’s vlaggenschip-smartphone, maar we moeten waarschijnlijk nog wel lang wachten voordat de smartphone op de markt verschijnt.

Samsung introduceerde in januari de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra. Volgens GalaxyClub werkt de Zuid-Koreaanse fabrikant echter nog aan een vierde model. Het zou gaan om een smartphone met de codenaam R12, die uiteindelijk op de markt verschijnt onder de naam Galaxy S24 FE. Volgens de bron zal Samsung de Galaxy S24 FE eind 2024 of begin 2025 op de markt brengen, dus we moeten nog erg lang geduld hebben. De Galaxy S23 FE verscheen ook pas eind 2023 op de markt.

Meer informatie, zoals specificaties, hebben we nog niet. Wel is duidelijk dat het om een goedkopere uitvoering van de reguliere Galaxy S24 gaat, waarbij een deel van de specificaties gelijk blijven maar ook wat “downgrades” worden doorgevoerd om de kosten lager te houden. De huidige Galaxy S23 FE kreeg bij de lancering een adviesprijs mee van 699 euro, maar is inmiddels al voor zo’n 200 euro minder verkrijgbaar.

via [androidplanet]