HBO Max App Werkt Bij Veel Mensen Niet Zonder Problemen

HBO Max, een streamingdienst voor films, series en documentaires, werkt bij veel gebruikers niet. Dit blijkt uit de reacties in de Play Store en de gemiddelde score van slechts 2.2 sterren. Mensen klagen onder andere over problemen met casten, slechte ondertiteling en problemen met abonnementen.

HBO Max is een Amerikaanse streamingdienst die sinds maart van dit jaar ook in Nederland beschikbaar is. De start van HBO Max verloopt echter niet soepel. Uit de reacties in de Play Store kunnen we namelijk opmaken dat onder andere de ondertiteling slechts is. Zo ontbreekt de ondertiteling bij sommige series en is de ondertiteling incorrect of niet synchroon. Vooral de ondertiteling via Chromecast werkt slecht.

Ook het casten van HBO Max verloopt niet zonder problemen. Zo zou de verbinding regelmatig wegvallen, waardoor je de controle kwijt bent. Ook is de app soms in eens offline, waardoor het streamen helemaal niet werkt. Sommige mensen kunnen HBO Max niet eens opstarten, omdat ze na het afsluiten van een abonnement de melding “Geen provider in Nederland” in de app te zien krijgen.

Hier houden de problemen nog niet op. Zo zouden er ook problemen zijn met de betalingen voor de dienst en komen er klachten binnen over de slechte kwaliteit van de streams, die veroorzaakt worden door bugs en netwerkproblemen.

Niet iedereen heeft een slechte ervaring met HBO Max, maar er zijn genoeg negatieve ervaringen om ervoor te zorgen dat de app in de Play Stores slechts 2.2 sterren krijgt.

