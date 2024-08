JBL Introduceert Tour Pro 3-oordopjes Met Verbeterde Smart Charging Case

JBL heeft een opvolger van de JBL Tour Pro 2 aangekondigd. De Tour Pro 3 heeft onder andere een verbeterde Smart Charging Case met groter display gekregen. Ook moeten de oordopjes betere ruimtelijke audio leveren.

De JBL Tour Pro 3 oordopjes worden geleverd in een nieuwe Smart Charging Case met een groter en duidelijker 1,57-inch touchscreen. Met dit scherm kun je de oordopjes bedienen, zien welk nummer afspeelt, zien wie je belt, de batterijstatus en tijd checken of een alarm instellen. Ook kun je de oplaadcase gebruiken als audiotransmitter, waarbij je audio van een aux- of USB-C-bron via de oplaadcase kunt doorsturen naar de oordopjes.

De oordopjes zelf leveren ruimtelijke audio en actieve ruisonderdrukking. Ook hebben de oordopjes ondersteuning voor Auracast, LDAC-codec en JBL Spatial 360-geluid met headtracking. De Tour Pro 3 heeft een accuduur van 10 uur (zonder ANC) of 8 uur (met ANC). In combinatie met de oplaadcase kun je 30 of 24 uur naar muziek luisteren. De oplaadcase kun je opladen via de USB-C poort of met een draadloze oplader.

De JBL Tour Pro 3 is vanaf 14 september verkrijgbaar voor 299,99 euro in de kleuren zwart en crème.