Snapchat Brengt Volgend Jaar Simpelere Versie Van Zijn App Uit

Snap test momenteel een simpelere versie van de Snapchat-app. De app is lichten en makkelijker in gebruik. Als de test succesvol is brengt Snap de app begin volgend jaar uit.

Op dit moment testen 10 miljoen mensen de simpelere Snapchat-app. Snap laat weten dat de app zich focust op het chatten met contacten, het bedienen van de camera en het kijken van content. De app is echter lichter en door de simpelere interface is de app makkelijker te bedienen.

Volgens Snap is het gebruik van Snapchat op Android het afgelopen kwartaal gegroeid, mede doordat het bedrijf is begonnen met het testen van de lichtere versie. Gebruikers reageren onder andere vaker op Story’s van contacten. De nieuwe app moet begin volgend jaar voor iedereen beschikbaar zijn.

Snap telt inmiddels 443 miljoen dagelijkse gebruikers. Dit is een stijging van 11 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

via [tweakers]