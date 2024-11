Google Deelt Kwartaalcijfers Met Meerdere Mijlpalen

Google heeft zijn kwartaalcijfers voor Q3 2024 gedeeld. Hieruit blijkt dat het bedrijf verschillende nieuwe mijlpalen heeft bereikt. Zo telt Google Maps nu 2 miljard maandelijkse gebruikers. Ook de AI-diensten van Google worden steeds meer gebruikt.

Alphabet-CEO Sundar Pichai heeft bekendgemaakt dat Google Maps maandelijks door 2 miljard mensen wordt gebruikt. Andere diensten van Google met meer dan 2 miljard maandelijkse gebruikers zijn Search, Gmail, Android, Chrome, de Play Store en YouTube.

Ook het gebruik van de AI-modellen van Gemini is flink gegroeid. Gemini is inmiddels in alle grote Google-producten te vinden en Google werkt actief “aan prestatieverbeteringen en nieuwe mogelijkheden” voor de modellen. Om de ontwikkelingen te versnellen heeft Google het Gemini-appteam overgeplaatst naar Google DeepMind.

Google geeft aan dat de API-aanroepen naar Gemini in een half jaar tijd met maar liefst veertien keer zijn toegenomen en dat de populaire zoekfunctie Circle to Search op meer dan 150 miljoen Android-apparaten aanwezig is. De Circle to Search-functie is vooral populair onder jongeren.

Als laatste telt Google Lens nu meer dan 20 miljard visuele zoekopdrachten per maand en is de videodienst YouTube de afgelopen vier kwartalen goed voor meer dan 50 miljard dollar aan advertentie- en abonnementsinkomsten.

