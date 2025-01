Qualcomm Introduceert Iets Minder Krachtige Variant Van Snapdragon 8 Elite

Qualcomm heeft een iets minder krachtige versie van de Snapdragon 8 Elite-chipset aangekondigd. De aangepaste chipset heeft zeven kernen in plaats van acht kernen en scoort daardoor iets lager in de benchmark.

De Snapdragon 8 Elite is de huidige vlaggenschip-chipset van Qualcomm. Deze chipset is vrij prijzig om te maken en kan volgens eerdere berichten ook vrij warm worden bij zware activiteiten. De nieuwe variant (SM8750-3-AB) zal deze problemen gedeeltelijk beperken. De chipset heeft namelijk één performance core minder, waardoor de chipset voordeliger is om te maken en meer ruimte heeft voor koeling.

SM8750-3-AB:

– 2x prime cores @4.32Ghz

– 5x performance cores @3.53Ghz SM8750-AB:

– 2x prime cores @4.32Ghz

– 6x performance cores @3.53Ghz

De nieuwe variant zal waarschijnlijk voornamelijk worden gebruikt in vouwbare smartphones. Deze smartphones hebben namelijk minder ruimte voor koeling.

via [tweakers]