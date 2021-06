RuneScape Nu Beschikbaar Voor Android

Goed nieuws voor fans van het MMORPG-spel RuneScape. Nadat in 2018 het spel Old School RuneScape werd uitgebracht voor de mobiel is deze week de modernere versie van RuneScape gelanceerd voor Android. Het spel is gratis te downloaden in de Google Play Store.

Vanaf nu is het mogelijk om RuneScape via de Play Store te downloaden op je smartphone of tablet. Het spel is ook beschikbaar voor Apple’s iOS apparaten. Game-ontwikkelaar Jagex heeft RuneScape platformonafhankelijk gemaakt, waardoor je gewoon met hetzelfde account op verschillende apparaten kunt spelen. Nieuwe spelers krijgen een gratis proefperiode van 7 dagen.

De lancering van de mobiele versie van RuneScape verloopt niet vlekkeloos. Zo klagen sommige gebruikers over crashes en raakte de server overbelast doordat teveel mensen zich wilden aanmelden. Je kunt RuneScape hier gratis downloaden, maar het spel maakt wel gebruik van in-app aankopen.