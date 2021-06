Hoe Bescherm Je Je Smartphone Met Anti-spyware?

Mensen gebruiken hun smartphone tegenwoordig voor bijna alles. Een smartphone is daarom heel persoonlijk en je wilt niet dat andere mensen meekijken met wat jij op je toestel uitvoert. Het is dus belangrijk om je smartphone te beschermen tegen kwaadaardigen die via spyware of andere programma’s in de gaten kunnen houden wat jij allemaal op je smartphone doet. Of het nou gaat om je bankzaken, je browsergeschiedenis of je familiefoto’s, met de volgende tips zorg jij ervoor dat niemand anders dan jijzelf bij deze data komt.

Wat is Spyware?

Spyware is een programma die zonder dat je het weet op je smartphone is geïnstalleerd en op de achtergrond zonder jouw toestemming persoonlijke informatie doorstuurt. Spyware kan op je smartphone terecht zijn gekomen nadat je een onbetrouwbare website hebt bezocht of doordat je een malafide Android-app hebt gedownload die op de achtergrond spyware installeert. Spyware doet er alles aan om zo onopvallend mogelijk te zijn, waardoor je vaak een lange tijd niet in de gaten hebt dat jouw toestel is geïnfecteerd. Het malafide programma draait op de achtergrond en verzamelt bijvoorbeeld je locatie, je internetgedrag, foto’s uit je fotoalbum of de input van je toetsenbord. Vervolgens stuurt de spyware deze informatie door naar een derde partij, waardoor kwaadwilligen in sommige gevallen wachtwoorden van bijvoorbeeld jouw email of zelfs de inloggegevens van je bank kunnen achterhalen. Spyware kan voor sommige gebruikers daarom dramatische gevolgen hebben.

Voorkom Spyware

Gelukkig zijn er meerdere manieren om te voorkomen dat spyware op jouw smartphone terechtkomt. Zo zijn er een hoop applicaties die je kunt installeren om spyware en andere kwaadaardige applicaties tegen te gaan. De meest voor de hand liggende software is een anti-virus programma. Een anti-virus of anti-spyware programma kan kwaadaardige software detecteren. Hieronder vallen algemene virussen, spyware en adware. Ook kan een anti-virus programma waarnemen wanneer iemand een verbinding probeert te maken met jouw smartphone. Wanneer het antivirusprogramma van mening is dat deze verbinding wordt gebruikt voor kwaadaardige doeleinden, kan het programma deze verbinding blokkeren. Leer meer over hoe deze programma’s je kunnen beschermen en ontdek wat de tien beste anti-spyware programma’s zijn voor je computer, smartphone en tablet.

Je kunt ook je gedrag aanpassen om te voorkomen dat kwaadwilligen kunnen meekijken op jouw smartphone. Zo is een gezond verstand heel belangrijk om te voorkomen dat spyware op je smartphone beland. Ben jij bijvoorbeeld iemand die illegaal films of games download, dan kom je vaak op onbetrouwbare websites terecht die verwijzen naar twijfelachtig materiaal. Ook is het verstandig om alleen Android-applicaties uit de Google Play Store te downloaden. Hoewel het geen 100% garantie geeft is de kans op malafide apps een stuk kleiner als je alleen applicaties uit de Play Store download. Google voert namelijk een aantal controles uit wanneer ontwikkelaars een applicatie in de Play Store plaatsen. Zodra Google ziet dat een app ongewenste handelingen uitvoert verdwijnt de app uit de Play Store.

Verder is het verstandig om niet zomaar op elk wifi-netwerk in te loggen, vooral als je kunt inloggen zonder een wachtwoord op te geven. Zonder wachtwoordbeveiliging is het wifi-netwerk namelijk extra eenvoudig te misbruiken door cybercriminelen. Als laatste raden we aan om je smartphone niet uit te lenen en niet onbewaakt achter te laten in een coffeeshop of restaurant. Spyware kan namelijk ook handmatig op je smartphone geplaatst worden. Dit kan met behulp van een USB-stick die een kwaadaardige persoon snel even in je smartphone kan steken wanneer je naar de wc gaat.

VPN (Virtual Private Network)

Zoals we eerder al schreven kan spyware onder andere je locatie en zoekgeschiedenis in de gaten houden. Het is echter mogelijk om de spyware op het verkeerde pad te leiden. Dit kun je doen met behulp van een VPN. VPN staat voor Virtual Private Network en is een service die de privacy van je online gedrag kan beschermen. Wanneer je een VPN installeert en het internet op gaat, zorgt de VPN voor een beveiligde verbinding tussen jou en het internet. Alle gegevens die via deze verbinding heen en weer worden gestuurd zal door de VPN worden versleuteld. Hierdoor is de data niet leesbaar door derde partijen en hou je hackers en cybercriminelen buiten.

De VPN zorgt er dus voor dat je IP-adres en locatie niet meer voor iedereen zichtbaar zijn, maar via de VPN kun je ook je IP-adres wijzigen om meer vrijheid te krijgen op het internet. Zo kun je verbinding maken met een VPN-server in een ander land, waardoor je toegang krijgt tot websites en online diensten die anders geblokkeerd zouden zijn. Stel je voor dat je naar China gaat, waar veel online diensten zoals Facebook, YouTube en andere Google-diensten zijn geblokkeerd. Je pakt je smartphone en merkt dat je favoriete YouTube-video’s niet meer bereikbaar zijn en dat je je familie niet meer op de hoogte kunt houden via Facebook. Gelukkig kun je dit probleem simpel oplossen met een VPN. Je kunt namelijk gewoon een VPN-server selecteren met een Nederlandse IP-adres, waardoor het lijkt alsof jouw apparaat in Nederland verbinding maakt met het internet. Het gevolg is dat alle diensten van Google weer gewoon bereikbaar zijn en jij je dus geen zorgen meer hoeft te maken over geblokkeerde websites.

Smartphone updaten

Google en andere smartphone-fabrikanten weten beter dan wie dan ook hoe belangrijk het is om een smartphone te beschermen tegen hackers. Daarom brengt Google maandelijks een beveiligingspatch uit die de laatste kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem dicht. Fabrikanten zoals Samsung en Xiaomi breiden deze patch doorgaans uit met een extra patch. Deze extra patch focust zich op kwetsbaarheden die specifiek voor de smartphones van de fabrikant gelden. Gebruikers van smartphones krijgen maandelijks of om de paar maanden een notificatie waarin staat dat er een nieuwe beveiligingsupdate klaarstaat om te downloaden. Wij raden aan dat iedereen dit ook doet. Door je smartphone up-to-date te houden geef je cybercriminelen steeds minder mogelijkheden om misbruik te maken van de kwetsbaarheden in Android. Doordat cybercriminelen niet stilzitten en steeds weer nieuwe methodes ontdekken om smartphones te hacken, is het noodzakelijk om altijd de beveiligingsupdates te installeren zodat de nieuwste lekken niet meer te misbruiken zijn. Van welke van de eerder genoemde stappen maken jullie gebruik en hebben jullie nog meer handige tips? Laat het ons dan weten in de reacties hieronder.