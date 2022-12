Lancering Xiaomi 13-serie Uitgesteld!

Xiaomi zou de Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro vandaag introduceren tijdens een presentatie in China, maar deze presentatie is om onbekende redenen uitgesteld. Xiaomi heeft nog geen nieuwe introductiedatum bekendgemaakt.

Onlangs schreven wij dat Xiaomi uitnodigingen naar de pers heeft gestuurd voor de introductie van de Xiaomi 13-serie op 1 december. Deze introductie zou dus vandaag plaatsvinden, maar op Chinese social media heeft de fabrikant nu bekend gemaakt dat de lancering van de nieuwe vlaggenschip-serie is uitgesteld. Xiaomi heeft geen verklaring gegeven, maar mogelijk heeft het te maken met de nog steeds strenge corona-lockdowns in China. Hierdoor is een fysiek evenement moeilijk te organiseren.

Xiaomi 13 Pro 2210132C looks meh.

– Snapdragon 8 Gen 2

– Android 13 MIUI 14

– 8GB RAM pic.twitter.com/sotIt0SUhL — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 30, 2022

De Xiaomi 13 zou de eerste vlaggenschip-smartphone van 2023 moeten worden die gebruikmaakt van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chipset. Tech-lekker Abhishek Yadav heeft al een aantal foto’s gedeeld waarop de Xiaomi 13 Pro te zien is. We zien dat de achterkant een glanzende afwerking heeft en beschikt over een grote vierkante camera-eiland. Ook zien we opnieuw het Leica-logo. Xiaomi werkt voor de camera’s van de Xiaomi 13 Pro namelijk samen met de Duitse camerafabrikant.

via [AW]