Samsung Werkt Aan Smartphonescherm Zonder Omlijsting En Met In-display Camera

Samsung Display werkt aan een scherm voor smartphones die helemaal geen randen heeft. Ook heeft dit scherm dankzij Under-Panel Camera-technologie geen uitsparing voor de selfie-camera. Volgens de geruchten gaat onder andere Apple dit scherm gebruiken.

Samsung Display heeft het nieuwe scherm zelf aangekondigd via het K-Display Business Forum in Seoul, Zuid-Korea. Samsung Display directeur, Jung Yong-Wook geeft aan dat het bedrijf zich aan het voorbereiden is om een werkende prototype te tonen. Tegelijkertijd duiken in het geruchtencircuit ook berichten op die spreken over de komst van een iPhone met een dergelijk scherm. Het ziet er dus naar uit dat Apple een bestelling heeft geplaatst bij Samsung Display.

In een presentatie van Samsung Display toonde het bedrijf een transformatie van de iPhone 14 Pro, waarbij een klein deel van het True Depth Camera-systeem al onder het scherm is geplaatst, naar een scherm dat de hele voorkant van een smartphone beslaat. Volgens de topman kan het nieuwe paneeltype door geoptimaliseerde pixelstructuren meer dan 50 procent licht doorgelaten. Dit licht is nodig voor de camera en andere sensoren onder het scherm.

Naar verwachting krijgt de iPhone 15 Pro al aanzienlijk smallere randen rondom het scherm, maar we moeten waarschijnlijk nog tot de iPhone 17 Pro wachten voordat we aan de slag kunnen met een totaal bezelloze iPhone.

