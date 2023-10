YouTube Lanceert Premium Lite-abonnement In Duitsland

YouTube heeft in Duitsland het Premium Lite-abonnement beschikbaar gemaakt. Dit is opmerkelijk, want in Nederland en België verdwijnt dit abonnement juist. Met Premium Lite kun je voor minder geld dan een regulier Premium-abonnement video’s kijken zonder reclame.

Onlangs schreven wij dat YouTube vanaf 25 oktober het Premium Lite-abonnement niet meer zal aanbieden in Nederland en België. Het is daarom opvallend dat YouTube nu laat weten ditzelfde abonnement te introduceren in Duitsland. Het Premium Lite-abonnement kost in Duitsland 5,99 euro per maand, waarbij gebruikers geen advertenties meer te zien krijgen. Het Lite-abonnement is een stuk aantrekkelijker geprijsd dan het reguliere Premium-abonnement, dat 11,99 euro per maand kost.

Het is onduidelijk waarom YouTube ervoor kiest om Premium Lite in sommige landen te beëindigen en in andere landen juist beschikbaar te maken. Mogelijk is het bedrijf nog aan het experimenteren om te kijken welke landen een goede markt zijn voor een goedkoper Premium-abonnement.

via [tweakers]