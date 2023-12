Orange Belgium Verandert Prijzen en Datalimieten Op 14 Januari

Orange Belgium zal op 14 januari wijzigingen aanbrengen aan de prijzen van zijn abonnementen. Ook zien we veranderingen van de databundels en de maximale internetsnelheden.

De meeste mensen met een mobiele Go-abonnement krijgen vanaf 14 januari een grotere databundel zonder prijsverhoging. Alleen mensen met een Go Light-abonnement gaan 2 euro per maand meer betalen. Het datalimiet van Go Light gaat van 4GB naar 6GB. Go Plus gaat van 20GB naar 30GB en Go Intense gaat van 70GB naar 80GB.

Mobiele abonnement Huidig datalimiet Datalimiet vanaf 1 januari 2024 Huidige maandprijs Prijs vanaf 1 januari 2024 Go Light 4GB 6GB 12 euro 14 euro Go Plus 20GB 30GB 23 euro Onveranderd Go Intense 70GB 80GB (datavolume 45GB) 35 euro Onveranderd Go Extreme 300GB 300GB (datavolume 60GB) 47 euro Onveranderd

Daarnaast zien we in het onderstaande overzicht dat Orange Belgium de prijzen van abonnementen voor vast internet heeft verhoogd. Wel gaat de internetsnelheid in de meeste gevallen ook wat omhoog. Volgens de provider zijn de wijzigingen nodig om de “kwaliteit van de diensten te waarborgen”.

Bundels en vast internet Huidige snelheid Snelheid vanaf 1 januari 2024 Huidige maandprijs Prijs vanaf 1 januari 2024 Love-bundel Star Fiber 150Mbit/s 150 of 200Mbit/s 40 euro 45 euro Zen Fiber 400Mbit/s 400 of 500 Mbit/s 55 euro Onveranderd Home-abonnement Star Fiber 150Mbit/s 150 of 200Mbit/s 46 euro 49 euro Zen Fiber 400Mbit/s 400 of 500 Mbit/s 61 euro 59 euro Giga Fiber 1Gbit/s Onveranderd 71 euro 69 euro All in Fiber 1Gbit/s Onveranderd 76 euro 74 euro

bron [tweakers]