Instagram Threads Nu Ook In Nederland en België Beschikbaar

Instagram Threads, het nieuwe social media platform van Instagram, is nu beschikbaar in Nederland en België. Instagram Threads gaat concurreren met platformen zoals X (voorheen Twitter).

Nadat Instagram Threads eerder al in andere regio’s beschikbaar was, is het platform nu ook gelanceerd in de Europese Unie. Op Instagram Threads log je in met dezelfde gebruikersnaam als voor je Instagram-account.

Met Instagram Threads kun je korte statusupdates delen die maximaal 500 karakters mogen bevatten. Ook kun je foto’s, links en video’s delen die maximaal 5 minuten lang zijn. Een bericht die je op Thread plaatst kun je vervolgens ook als verhaal delen op Instagram of via een url-link met bijvoorbeeld je WhatsApp-contacten.

via [droidapp]