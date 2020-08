Sandisk Flash Drive Review: De Voordelen en Toekomst Van USB-C

Iedereen heeft wel eens gehoord van USB, wat staat voor “Universal Serial Bus”, maar er kan een hoop verschil zitten tussen de USB op je computer, de USB op je smartphone en de USB-aansluiting op je camera. Fabrikanten doen echter hun best om op alle apparaten langzaam over te stappen op één standaard, die we inmiddels kennen als USB-C. USB-C brengt meerdere voordelen met zich mee, waar de fabrikant SanDisk slim gebruik van maakt.

Hoe is USB-C ontstaan?

USB verscheen als op de markt in 1996, waarna we deze Type A-aansluiting voornamelijk kenden op de computer voor het aansluiten van een USB-drive of muis. De USB technologie ontving regelmatig een update die de overdracht van bestanden steeds sneller maakte. Enkele jaren na de lancering van USB Type A verschenen apparaten met andere aansluitingen op de markt, zoals USB Mini A, Mini B, Micro B en Micro AB. De Mini USB-poort werd vooral gebruikt op MP3-spelers en camera’s, terwijl de smartphones vooral gebruikmaakten van Micro-USB.

Het duurde niet lang voordat iedereen tegen hetzelfde probleem aanliep, het probleem van bakken vol met verschillende kabels. Om een einde te maken aan deze chaos werkten bedrijven als Apple, Intel en Dell samen aan een universele standaard voor energie- en data-overdracht. Het resultaat hiervan is USB-C, die in 2014 op de markt verscheen.

Wat zijn de voordelen van USB-C?

USB Type-C is een 24-pin connector die niet alleen snel gegevens kan overdragen en snel accu’s kan opladen, maar de connector is ook aan beide kanten gelijk. Hierdoor is het niet meer nodig om te kijken of je de USB-kabel wel in de goede positie in de USB-poort drukt. Het maakt niet uit als je de kabel omdraait, het kabeltje past altijd. Dit is een groot pluspunt, want we weten allemaal hoe vaak we een USB-kabel bij de eerste poging ondersteboven in de aansluiting drukken, wat niet alleen irritant is maar ook slechts is voor de USB-poort. Daarnaast zien we USB-C nu in steeds meer verschillende apparaten, waardoor we steeds minder verschillende kabels nodig hebben.

Must-have SanDisk-producten voor USB-C gebruikers.

Ondanks dat USB-C in steeds meer apparaten aanwezig is zal het nog heel lang duren voordat we volledig zijn overgestapt op één standaard. Sterker nog, het is nog maar de vraag of we ooit voor 100 procent overstappen naar USB-C. Daarom brengt SanDisk producten op de markt zoals de Dual Drive Luxe USB Type-C. Dit is een stevige flash drive die aan de ene kant een reguliere USB 3.1 Type-A aansluiting heeft en aan de andere kant een USB Type-C aansluiting. Hierdoor is de Dual Drive Luxe geschikt voor vrijwel alle apparaten. Zo gebruik je de Type-A aansluiting voor je computer of Android TV en de Type-C aansluiting voor je smartphone of modernere laptop.

De Dual Drive Luxe USB Type-C heeft een metalen behuizing, die de flash drive een premium uitstraling en stevige bouwkwaliteit geeft. Dankzij USB 3.1-ondersteuning kan de Dual Drive Luxe bestanden met een snelheid van 150MB/s kopiëren. De flash drive is geschikt voor Windows, Mac OS, Android en de iPad Pro en is bij Coolblue beschikbaar met 64GB, 128GB, 256GB, 512GB en maar liefst 1000GB opslagruimte.

Een leuk alternatief voor de Dual Drive Luxe is de SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C. Net als de luxe uitvoering beschikt deze flash drive over een Type-A aansluiting en een Type-C aansluiting. Deze flash drive beschikt echter over een schuifmechanisme waarbij beide aansluitingen verborgen zitten in de behuizing wanneer je de flash drive niet gebruikt. Met een schuifje aan de zijkant kun je de Type-A of Type-C aansluiting tevoorschijn halen.

Voor mensen die al helemaal geen gebruik meer maken van USB Type-A, heeft SanDisk uiteraard ook flash drives met alleen een USB-C aansluiting in het assortiment. De SanDisk Ultra USB Type-C Drive is een stuk dunner dan de eerder genoemde flash drives, omdat de dikkere Type-A aansluiting ontbreekt. De flash drive heeft een iets minder snelle schrijfsnelheid van 130MB/s en maakt ook gebruik van een schuifmechanisme om de USB-C connector te beschermen. Leuk is dat je op alle drie de producten vijf jaar lang garantie krijgt en dat je gebruik kunt maken van de SanDisk Memory App.

Met de SanDisk Memory Zone App kun je eenvoudig al je bestanden op je SanDisk flash drive organiseren en ruimte vrijmaken op je smartphone. De app toont je bestanden van verschillende locaties op dezelfde plek en maakt het extra makkelijk om de bestanden vervolgens te verplaatsen tussen de cloud, microSD-kaart, interne opslagruimte en de SanDisk flash drive. Je kunt automatisch een backup laten maken van al je foto’s, video’s, muziek en contacten. We raden aan om dit ook te doen, want het verliezen van al je contactgegevens en je vakantiefoto’s is een zeer vervelende ervaring.

Wil je een SanDisk flash drive kopen dan kun je de Dual Drive Luxe hier aanschaffen vanaf 34,99 euro (64GB). Prijzen lopen op tot 298 euro voor een indrukwekkende 1000GB.

De SanDisk Dual Drive USB Type-C is bij Coolblue verkrijgbaar voor 21,90 euro (16GB). De SanDisk Ultra USB Type-C Drive kost slechts 14,99 euro bij MediaMarkt.