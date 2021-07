Nokia Zal Op 27 Juli Een Robuuste Smartphone Introduceren

Onlangs doken de eerste geruchten op over de komst van een robuuste Nokia-smartphone. Deze ‘Nokia XR20’ krijgen we mogelijk deze maand al te zien, want Nokia heeft nu een teaser gedeeld die doet vermoeden dat de fabrikant op 27 juli een robuuste smartphone zal presenteren.

Alhoewel Nokia het niet in die woorden zegt, lijkt de teaser wel duidelijk aan te geven dat het om een robuuste smartphone gaat. Op de teaser staat namelijk de tekst “met de nieuwste Nokia smartphone heb je nooit meer een hoesje nodig“.

Op de foto lijkt het alsof we de Nokia X20 zien in de meegeleverde case. Dit is dus een hele duidelijke hint naar een robuustere variant van de Nokia X20, oftewel de Nokia XR20. Volgens de geruchten krijgt de Nokia XR20 onder andere een 6,67-inch Full-HD+ scherm en een Snapdragon 480-processor met 5G-ondersteuning. Achterop zou de Nokia XR20 beschikken over een dual-camera.

via [droidapp]