Motorola Edge 30 Neo Te Zien In Verschillende Kleuren

Motorola heeft een nieuwe aankondiging ingepland op 8 september, waar de fabrikant naar verwachting meerdere Edge-smartphones zal introduceren. In het geruchtencircuit is nu alvast informatie opgedoken over de Motorola Edge 30 Neo. Zo weten we onder andere welke specificaties de smartphone waarschijnlijk krijgt en in welke kleuren de Edge 30 Neo op de markt verschijnt.

De informatie is gedeeld door de bekende en goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass. Volgens de bron verschijnt de Motorola Edge 30 Neo op de markt in de kleuren Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam en Ice Palace. Ook weten we over welke specificaties de smartphone waarschijnlijk beschikt.

Zo is de smartphone waarschijnlijk uitgerust met een 6,28-inch Full-HD+ 120Hz OLED-scherm, een Snapdragon 695-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4020 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De selfie-camera zit in een ronde uitsparing in het scherm.

Na de presentatie op 8 september kunnen we waarschijnlijk alle details met jullie delen.

