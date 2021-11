“Meer Specificaties Van Google Pixel 6a Gelekt”

Nadat er onlangs al een aantal renders van de Google Pixel 6a opdoken zijn we nu wat meer te weten gekomen over de specificaties van de smartphone. Zo zou Google opnieuw kiezen voor een eigen Tensor-chipset en zou de smartphone worden uitgerust met een eenvoudigere cameraopstelling dan de andere Pixel 6-toestellen.

Dankzij de eerdere beelden kwamen we er achter dat de Google Pixel 6a het uiterlijk van de reguliere Pixel 6 grotendeels overneemt. De smartphone krijgt opnieuw een lange zwarte camera-module en de behuizing bestaat uit meerdere kleuren. Een nieuwe bericht geeft nu wat meer informatie over de specificaties. Zo rust Google de Pixel 6a net als de andere Pixel 6-smartphones uit met een eigen Tensor-chipset. Dit is een krachtige processor met slimme AI-functies.

De bron weet ook te melden dat de Pixel 6a een iets eenvoudigere camera-opstelling krijgt. Het zou gaan om een 12,2MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP selfie-camera. De reguliere Pixel 6 en de Pixel 6 Pro hebben een 50MP hoofdlens. Daarnaast heeft de Pixel 6 Pro een 11,1 MP selfiecamera. Als laatste lijkt de Pixel 6a een iets kleiner scherm te krijgen, met een formaat van 6,2-inch. De reguliere Pixel 6 heeft een 6,4-inch scherm.

We weten nog niet wanneer Google de Pixel 6a wil introduceren en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt.

via [AW]