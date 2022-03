Review Philips External SSD: Super Compacte SSD Voor Al Je Bestanden

Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen digitale opslagruimte nodig. Bankzaken doen wij online, foto’s zijn doorgaans allemaal digitaal en bijna alle bedrijven zijn inmiddels overgestapt van fysieke brieven naar digitale documenten. Ook het uitvoeren van werk doen de meeste mensen met behulp van computers. Daarnaast loopt iedereen met een smartphone op zak. De technologie van tegenwoordig maakt ons leven een stuk makkelijker, maar het is wel belangrijk om je digitale data te beschermen en op een veilige plek op te slaan. Hier komt de Philips External SSD in beeld.

De meeste mensen kennen Philips van hun kwalitatief goede huishoudapparaten en slimme Hue-verlichting. De fabrikant maakt echter ook opslagapparaten. Een van de nieuwste producten is de Philips Portable SSD. Dit is een compacte SSD met 250GB, 500GB of 1TB opslagruimte.

Het verliezen van je digitale data kan hele vervelende gevolgen hebben. Zo is het vervelend wanneer je bijvoorbeeld je vakantiefoto’s kwijt bent en is het nog en stuk ernstiger wanneer je jouw administratie of werk gerelateerde documenten verliest. Om dergelijke problemen te voorkomen is het belangrijk om back-ups te maken. Dit kan online in de cloud, wat wij zeker aanraden, maar ook offline op een SSD zodat je ook zonder internetverbinding je data kunt bereiken. Een offline back-up brengt ook andere voordelen met zich mee ten opzichte van online back-ups. Zo zijn online diensten extra gevoelig voor aanvallen van hackers of bestaat de kans dat je wachtwoord uitlekt. Dit probleem heb je niet met een fysieke SSD die je thuis in je kluis hebt liggen.

De Philips Portable SSD is één van de kleinste en lichtste SSD’s die je kunt kopen. De SSD is namelijk 10cm lang, 2,95cm breed en slechts 0,9cm dik. Ook heeft het apparaatje een gewicht van slechts 25 gram. In de bovenstaande foto zie je een vergelijking met twee andere populaire SSD’s van SanDisk en Samsung. De Philips External SSD is duidelijk de kleinste van de drie en doet meer denken aan een grote USB-stick dan aan een externe harde schijf. Door het langwerpige dunne design past de SSD heel makkelijk in je laptoptas of broekzak. De aluminium frame geeft de SSD daarnaast een mooie luxe uitstraling.

De Philips Portable SSD komt samen met een USB-A naar USB-C kabel. Deze kabel is ideaal om de SSD aan te sluiten op je computer. Als je ook een USB-C naar USB-C kabel hebt kun je de SSD echter ook aansluiten op je smartphone of tablet. Je Android-toestel ziet de SSD gewoon als externe opslagruimte en je kunt data van je smartphone rechtstreeks kopiëren naar de SSD. Je hoeft hiervoor dus geen software te installeren. Kortom, de Philips Portable SSD is heel makkelijk in gebruik en het maakt niet uit of je Windows, Mac of Android gebruikt.

Het kopiëren van bestanden gaat met een maximale leessnelheid van 540MB/s. Dit is erg snel en goed genoeg om 4K UHD video’s rechtstreeks vanaf de SSD te bekijken. Wel is het minder snel dan de SanDisk Extreme Portable SSD, die een maximale leessnelheid heeft van 1050MB/s. Voor de reguliere gebruiker is 540MB/s echter meer dan voldoende. De lees- en schrijfsnelheid hangt overigens ook af van de USB-aansluiting op je apparaat. Apparaten met een oudere USB-poort zullen deze snelheden niet halen. Daarom zullen de snelheden in praktijk per apparaat verschillen.

Conclusie

De Philips Portable SSD is een zeer compacte SSD die je makkelijk mee kunt nemen naar je werk of op vakantie. De aluminium behuizing is stevig en licht en dankzij de leessnelheid van 540MB/s kun je rechtstreeks vanaf de SSD 4K-content bekijken. De SSD is beschikbaar met maximaal 1TB opslagruimte, wat genoeg is voor meer dan 40 HD films en meer dan 100 duizend foto’s. Bij Bol.com is de Philips Portable SSD met 1TB opslagruimte momenteel verkrijgbaar voor 124,99 euro. Externe SSD’s met 1TB opslagruimte kosten doorgaans iets meer dan 100 euro, dus dit is een redelijke prijs. De Philips Portable SSD is echter ook verkrijgbaar met 500GB en 250GB opslagruimte.

Voordelen

– super compact en licht van gewicht

– maximale leessnelheid van 540MB/s

– door het dunne design kun je de SSD overal kwijt

Nadelen

– behuizing minder robuust dan de concurrerende SanDisk Extreme Portable SSD