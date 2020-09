TicWatch Pro 3 GPS-smartwatch Met Wear 4100-soc Aangekondigd

Mobvoi heeft de nieuwste smartwatch van het bedrijf aangekondigd. De TicWatch Pro 3 GPS beschikt over een Snapdragon Wear 4100-processor en een grotere accu dan zijn voorganger. De smartwatch is vanaf 5 oktober verkrijgbaar voor 300 euro.

De TicWatch Pro 3 GPS beschikt over de nieuwe Snapdragon Wear 4100-processor die volgens Qualcomm 85 procent betere cpu-prestaties en een 2,5x snellere gpu heeft ten opzichte van de Wear 3100. De smartwatch heeft een 1.4-inch amoled-scherm met een resolutie van 454×454 pixels. Bovenop het amoled-scherm zit nog een tweede scherm dat weinig stroom verbruikt en continu de tijd en andere informatie toont. Bij normaal gebruik gaat de accu tot drie volle dagen mee. In ‘essential mode’, waarin alleen het secundaire tn-paneel wordt gebruikt en de meeste functies worden uitgeschakeld, kun je de TicWatch Pro 3 GPS tot 45 dagen gebruiken.

Intern vinden we een GPS-chip, 1GB werkgeheugen, 8GB opslagruimte, een NFC-chip en een barometer. De TicWatch Pro 3 GPS meet 47x48x12,2mm, weegt 41,9 gram en is waterdicht (ip68). De smartwatch is vanaf 5 oktober verkrijgbaar.

via [tweakers]