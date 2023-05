Sony Xperia 1 V Gespot Op Billboard

Er is weer nieuwe informatie opgedoken over Sony’s volgende vlaggenschip-smartphone. Dit keer is de Sony Xperia 1 V gespot op een billboard. We zien de achterkant van de smartphone in drie verschillende kleuren. De Xperia 1 V krijgt weer en typisch Sony-ontwerp.

De introductie van de Sony Xperia 1 V zal heel snel plaatsvinden. Sony heeft de presentatie namelijk op 11 mei ingepland. De afgelopen tijd zijn verschillende details echter al uitgelekt en nu is de smartphone te zien op een groot billboard. Op het billboard zien we de achterkant van de Sony Xperia 1 V in de kleuren wit, zwart en groen. Naast de smartphone zien we in grote letter de tekst “One for all lights”. Dit is hoogstwaarschijnlijk een hint naar de camera van de Xperia 1 V.

Veel meer details geeft de afbeelding niet weg, maar het is wel duidelijk dat Sony vasthoudt aan zijn eigen design en dat de Xperia 1 V drie camera’s aan de achterkant heeft. Volgens de geruchten gaat het om een 12MP hoofdlens, een 12MP telelens en en 12MP groothoeklens. Intern verwachten we een Snapdragon 8 Gen 2-processor met maximaal 16GB werkgeheugen en een 5000mAh accu. Het scherm is 6,5-inch groot. Na de officiële introductie zetten wij alle details op een rijtje.

via [droidapp]